VW steckt in der Klemme. Der Marktanteil im wichtigsten Absatzmarkt in China geht in die Knie, der Absatz von Elektroautos in Europa sowie in den USA kommt nicht in die Gänge, viele Fabriken sind nicht ausgelastet.Analysten kritisierten zuletzt vor allem die schwache Marge bei den Volumenmarken VW-Pkw, Seat/Cupra, Skoda und den leichten VW Nutzfahrzeugen.Hinzu kommt: Zuletzt haben die Schlagzeilen über die Herausforderungen für die CO2-Einhaltung im Jahr 2025 deutlich zugenommen. VW wäre davon am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...