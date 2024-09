Die Nutzfahrzeug-Messe in Hannover, die vom 17. bis 22. September 2024 stattfindet, bietet interessante Einblicke in die aktuellen Entwicklungen der Branche. Über 1.650 Aussteller aus 41 Ländern, darunter Daimler, MAN, Scania, Renault, Volvo, Iveco und Ford, werden ihre neuesten Technologien und Produkte vorstellen. Auch Volkswagen ist mit am Start. Volkswagen hat zum Start der Nutzfahrzeugmesse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...