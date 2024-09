© Foto: Rebecca S. Gratz/AP/dpa



Der Aktienkurs von Berkshire Hathaway ist acht Tage in Folge gefallen. Es kommen erste Zweifel an der Zukunftsvision der Holding von Star-Investor Warren Buffett auf.Die jüngste Entwicklung bei Berkshire Hathaway hat die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich gezogen: Der Aktienkurs der Holdinggesellschaft von Warren Buffett, deren Marktwert kurzzeitig die Marke von einer Billion US-Dollar überschritten hatte, geriet in den letzten Wochen unter Druck und verzeichnete eine Verlustserie, die mit acht aufeinanderfolgenden Verlusttagen die längste in über 15 Jahren ist. Auch wenn die jüngsten Kursverluste von etwa 6,2 Prozent im Vergleich zu früheren Rückgängen moderat erscheinen, werfen sie Fragen …