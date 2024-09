Gold erreichte ein neues Allzeithoch. Konnte auch Silber seine bärische Gesamtlage beenden? Besondere Aufmerksamkeit liegt an der Wall Street diese Woche auf dem US-Zinsentscheid am kommenden Mittwoch - es ist mit einigen neuen Impulsen zu rechnen. Gerade bei den Anlegern ist hier die Spannung deutlich zu spüren. Erfahren Sie in dieser Videoanalyse,...

Den vollständigen Artikel lesen ...