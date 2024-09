Goldpreisrallye - Fällt jetzt die Marke von 3.000 USD?

Anzeige / Werbung Zahlreiche Experten erwarten die Fortsetzung der Goldpreisrallye. Sogar das Ziel von 3.000 USD pro Unze wird ins Spiel gebracht. Der Goldpreis notiert am Spotmarkt mit rund 2.589 USD pro Unze direkt am neuen Rekordhoch. Damit ist das gelbe Metall auf dem besten Weg, die stärkste Performance seit 2020 hinzulegen. Wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten sowie anhaltende Notenbankkäufe und jetzt die Aussicht auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank haben Gold 2024 bereits um deutlich mehr als 20% nach oben getrieben. Mittlerweile trauen sich angesichts dessen auch renommierte Investmenthäuser wie zum Beispiel die Citi Bank ein Ziel von 3.000 USD für das Edelmetall in den Mund zu nehmen. Die Banker gehen davon aus, dass der Goldpreis diesen Wert Mitte des kommenden Jahres erreichen könnte, während man für Ende dieses Jahres mit 2.600 USD pro Unze rechnet und das vor allem mit einer starken Nachfrage von Seiten der Privatanleger nach physischem Gold und von ETFs (börsengehandelten Fonds) sowie Zinssenkungen begründet. Vor Kurzem hatte auch der World Gold Council, die Interessenvertretung der Branche, erklärt, dass weltweit die mit physischem Gold hinterlegten ETFs im August den vierten Monat in Folge Zuflüsse verbuchten. Alle Augen auf die Fed Jetzt, da die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve Bank nur wenige Tage entfernt ist, sie wird am 18. September gefällt, konzentrieren sich die Märkte auf die Möglichkeit, dass die Notenbanker tatsächlich zum ersten Mal seit 2020 die Zinsen in den USA wieder senken. Was für ein Asset, das wie Gold keine Zinsen abwirft, in der Regel positiv ist. Eine knappe Mehrheit der Marktbeobachter geht aktuell von einer Zinssenkung um 25 Basispunkte aus, während der Rest auf 50 Basispunkte setzt. Einige Experten glauben, dass, sollten später weitere Daten auf Risiken für das Wirtschaftswachstum und Schwäche im Arbeitsmarkt hinweisen, die Chancen auf eine Zinssenkung um 50 Basispunkte im November oder Dezember steigen würden. Was wiederum Gold noch einmal beflügeln und in Richtung 3.000 USD pro Unze treiben könnte. Auch die Unsicherheit in Bezug auf die US-Wahlen werden verschiedentlich als Grund für einen weiteren Goldpreisanstieg angeführt. Zu den Analystenhäusern, die mit einem Anstieg des Goldpreises in Richtung 3.000 USD rechnen gehört zum Beispiel Macquarie. Hier erwartet man im ersten Quartal 2025 einen durchschnittlichen Goldpreis von 2.600 USD pro Unze und sieht das Potenzial auf einen Ausbruch in Richtung 3.000 USD. Auch die Experten von Goldman Sachs rechnen mit einem weiteren Anstieg des gelben Metalls und zwar auch kurzfristig. Die Analysten sehen Gold schon Anfang kommenden Jahres bei 2.700 USD je Unze. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

