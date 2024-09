Köln (ots) -Carolin Kebekus übernimmt die offizielle Patenschaft für den WDR Kinderrechtepreis. Kebekus, die Anfang des Jahres selbst Mutter geworden ist, ist bekannt für ihr gesellschaftliches Engagement und hat sich erst kürzlich mit der Programmaktion "KINDERstören" medienwirksam für das Thema Kinderrechte stark gemacht. Der WDR Kinderrechtepreis 2024 zeichnet zum 15. Mal Projekte, Personen oder Initiativen aus NRW aus, die sich vorbildlich für Kinderrechte einsetzen.Auch als Patin des WDR Kinderrechtepreises möchte Carolin Kebekus das Bewusstsein für die Bedeutung von Kinderrechten stärken: "Wenn unsere Jüngsten nicht gehört werden, müssen die Erwachsenen laut werden! Denn viele von ihnen können vom Schutz vor Gewalt oder Chancengleichheit nur träumen - auch in Deutschland. Deshalb ist es so wichtig, entsprechenden Initiativen eine Bühne zu bieten. Ich bin froh, dabei mithelfen zu können."80 spannende Bewerbungen - Preisverleihung am 20. SeptemberDieses Jahr sind wieder 80 spannende Bewerbungen eingegangen, in denen es beispielsweise um das Recht auf Bildung und Teilhabe, um gesunde Ernährung und Inklusion geht - oder darum, Diskriminierung zu verhindern. Andere machen sich stark für die Rechte von Geflüchteten oder unterstützen Kinder, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Weitere Initiativen nehmen Kinder schwer kranker Eltern in den Blick oder fördern gezielt, wo Lernpartnerschaften gebraucht werden.Die drei Preisträger:innen des WDR-Kinderrechtepreises werden am 20. September 2024, dem Weltkindertag, um 16 Uhr live bei WDR 5 geehrt. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist insgesamt mit 5.500 Euro dotiert. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www1.wdr.de/kinderrechtepreis (https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/profil/chronik/auszeichnungen/kinderrechtepreis/index.html).Fotos finden Sie unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5864943