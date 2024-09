Geht es jetzt erst richtig los? Gold und Silber wirken aktuell wie entfesselt. Der Goldpreis hat seine Konsolidierungsformation aufgelöst und eilt derzeit von Rekordhoch zu Rekordhoch. Silber steht in puncto Bewegungsdynamik Gold in nichts nach, obgleich es für Silber bis zu seinen Rekordmarken noch ein weiter Weg ist. Wie weit kann es für Gold und Silber kurzfristig noch gehen?Gold und Silber im Bann der Fed Am Mittwoch (18. September) gilt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...