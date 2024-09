Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche hat die EZB den Erwartungen entsprechend die Zinsen gesenkt, so die Analysten der Helaba.Auch die Kommunikation sei nicht überraschend gewesen. Die Geldhüter würden in Datenabhängigkeit agieren und insofern habe es weder eine Vorfestlegung auf Oktober für die nächste Zinssenkung gegeben, noch sei eine solche ausgeschlossen worden. Marktseitig halte sich die Spekulation, dass bereits in sechs Wochen erneut an der Zinsschraube gedreht werde. Etwas mehr als 10 Basispunkte seien eskomptiert. Vor diesem Hintergrund würden die eingehenden Daten in der Eurozone in nächster Zeit genauestens zu beobachten sein, während die FED-Entscheidung in den USA wohl bis zur Wochenmitte ihre Schatten voraus werfe und so eher für Zurückhaltung der Marktteilnehmer sorge. ...

