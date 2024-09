Union Investment hat das Einzelhandelsobjekt 636 Sixth Avenue im New Yorker Flatiron Distrikt in Manhattan profitabel an einen strategischen Investor verkauft Der Käufer beabsichtigt, die gesamte Immobilie einschließlich der darüberliegenden Büroflächen umzugestalten und neuen Nutzungen zuzuführen. Über die finanziellen Details der Transaktion wurden Stillschweigen vereinbart. Das Einzelhandelsobjekt mit einer Gesamtmietfläche von rund 1.700 m2 hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...