Abschied von Petra- Elvis überrascht krebskranken Fan- Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - Montag bis Freitag (16. - 20. September) um 18:05 Uhr bei RTLZWEIDie 35-jährige Petra möchte endlich wieder Fuß in der Arbeitswelt fassen. Da die bevorstehende Weiterbildung zur Altenpflegehelferin viel Zeit und Kraft fordern wird, hat sich Petra schweren Herzens entschlossen nicht mehr Teil der Sendung zu sein und "Hartz und herzlich" zu verlassen.Elvis lässt eine Fan-Begegnung nicht los. Der 38-jährige Marco aus dem von Mannheim 180 Kilometer entfernten Fulda ist an Krebs erkrankt. Einer seiner letzten Wünsche ist es, den 51-Jährigen Barackler kennenzulernen. Gern würde Elvis mehr für Marco tun und plant daher eine Überraschung. Auch Hausmeister Michael ist für seine Hilfsbereitschaft bekannt. Der 55-Jährige möchte aber auch außerhalb der Baracken Gutes tun und hilft Kumpel Chris in dessen Reisebüro bei der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton".Die gelernte Make-Up-Artistin Janine war seit einem halben Jahr als Integrationshelferin tätig. Die 28-Jährige war mit Herzblut bei der Sache und hat sich 30 Stunden die Woche um kranke Kinder in Schulen und Kindergärten gekümmert. Jetzt wurde ihr kurz vor Ablauf der Probezeit gekündigt. Für die Zwillingsmutter kam das völlig unerwartet. Doch Janine gibt nicht auf und hofft auf eine neue Stelle in einem anderen Bereich, um dann wieder unabhängig vom Amt sein zu können.Die Enttäuschung ist groß bei Petra und Selina. Auf Anraten der damaligen Schule sollte Selina mit 18 Jahren wegen ihrer geistigen Beeinträchtigung einen gesetzlichen Betreuer bekommen. Aufgrund von Petras Schulden darf sie jedoch nicht die gesetzliche Betreuerin ihrer Tochter werden. Zudem erhält Petra kein Darlehen vom Jobcenter zur Tilgung ihrer über 2.000 Euro Mietschulden, was die Chance auf eine größere, bezahlbare Wohnung minimiert. Petra hofft nun, die Schulden in Raten direkt bei der Wohnungsbaugesellschaft abzutragen.Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert. Die neuen Folgen werden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert.Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reihe, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Reihe präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.