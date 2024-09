DJ MÄRKTE EUROPA/Vorsichtiger Start in die Woche der Notenbanken

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben sind Europas Börsen am Montag in den Handel gestartet. Die Woche steht ganz im Zeichen der erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank. Anders als bei der EZB ist hier aber der genaue Umfang noch immer nicht klar. Andere Impulse gibt es für die Börsen nicht. Allerdings endet die Woche mit dem großen September-Verfall an den internationalen Terminbörsen. Händler weisen darauf hin, dass dies üblicherweise bei Einzelaktien für Volatilität durch Umschichtungen sorge und nicht überbewertet werden sollte.

Die Vorgaben aus den USA fielen positiv aus, aus Asien kommen dagegen kaum Impulse, da in China, Seoul und Japan feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Die meisten Kursänderungen zeigen sich im Nullkomma-Bereich, hinter größeren Kursbewegungen stehen zumeist Umstufungen durch Analysten. Etwas gesucht sind defensive Branchen wie Gesundheit und Versorger, Zykliker wie Minenwerte werden weiter gemieden. Der DAX gibt 0,3 Prozent ab auf 18.641 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,1 Prozent auf 4.838 Punkte.

Woche der Notenbanken beginnt

An den Märkten wird weiter debattiert, ob die Fed die Zinsen um 25 oder 50 Basispunkte (Bp) senken wird. Argumente gibt es für beide Richtungen. "Während 50 Bp deutlich höher als 25 Bp aussehen, ist das im Kontext der insgesamt und schon so lange hohen Sätze gar keine aussergewöhnliche Zahl", meint Adam Hetts von Janus Henderson Investors. Die Woche steht auch jenseits der USA im Fokus von Zinsentscheidungen mit Notenbanksitzungen in Japan, Großbritannien, Norwegen, Brasilien, der Türkei und Südafrika. Rund 60 Prozent der Notenbanken weltweit begeben sich nun in einen Zinssenkungszyklus, heißt es von der Bank of America

Trader setzen auf Commerzbank-Übernahme

Commerzbank stehen auf Unternehmensseite im Blickpunkt. Hier verdichten sich die Anzeichen, dass Unicredit eine komplette Übernahme anstrebt. "Das wird dann zwar wieder nett als Fusion unter gleichen verkauft, bleibt aber einfach eine Übernahme", sagt ein Händler. An das Thema dürften sich immer mehr Trader hängen und den Kurs nach oben treiben. Am Freitag waren Optionen auf die Commerzbank sogar Umsatzspitzenreiter an der Eurex. Aktuell klettern die Aktien um 0,8 Prozent. Bei Unicredit in Mailand geht es 1,5 Prozent höher.

Analysten-Aussagen machen die Kurse

Für größere Kursbewegungen sorgen zumeist Analystenkommentare und Umstufungen. So fallen MTU um 1,9 Prozent, Druck übt die Abstufung auf "Sell" durch die Citigroup aus. Bei Continental geht es 1,1 Prozent tiefer. Hier hat Morgan Stanley das Kursziel gesenkt. Bei Eon reicht hingegen eine leichte Zielerhöhung von 17 auf 17,50 Euro durch Goldman Sachs, um die Aktien um 1,1 Prozent nach oben zu schicken. RWE geben hingegen 0,2 Prozent ab.

In der Schweiz fallen Nestle um 0,7 Prozent: Die Aktien sind von Morgan Stanley auf "Underweight" von "Equalweight" abgestuft worden, heißt es im Handel. Wie erwartet sorgt dies für weitere Umschichtungen in den Konkurrenten Unilever, die um 0,3 Prozent steigen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.837,85 -0,1% -6,14 +7,0% Stoxx-50 4.423,73 -0,0% -0,99 +8,1% DAX 18.640,86 -0,3% -58,54 +11,3% MDAX 25.456,11 -0,4% -94,55 -6,2% TecDAX 3.298,98 -0,4% -14,59 -1,2% SDAX 13.500,14 -0,3% -40,29 -3,3% FTSE 8.267,63 -0,1% -5,46 +7,0% CAC 7.451,60 -0,2% -13,65 -1,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,15 -0,00 -0,42 US-Zehnjahresrendite 3,64 -0,01 -0,24 DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8:32 Fr., 17 28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1112 +0,3% 1,1104 1,1090 +0,6% EUR/JPY 155,20 -0,5% 155,60 155,67 -0,3% EUR/CHF 0,9387 -0,1% 0,9395 0,9400 +1,2% EUR/GBP 0,8443 +0,0% 0,8438 0,8435 -2,7% USD/JPY 139,69 -0,8% 140,12 140,40 -0,9% GBP/USD 1,3163 +0,3% 1,3159 1,3147 +3,5% USD/CNH (Offshore) 7,0912 -0,1% 7,0971 7,0962 -0,5% Bitcoin BTC/USD 58.857,55 -1,3% 58.694,00 59.017,55 +35,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,22 68,65 +0,8% +0,57 -2,5% Brent/ICE 72,02 71,61 +0,6% +0,41 -4,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,875 35,75 -2,4% -0,88 +7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.582,12 2.577,99 +0,2% +4,14 +25,2% Silber (Spot) 30,87 30,71 +0,5% +0,17 +29,9% Platin (Spot) 992,68 998,87 -0,6% -6,19 +0,1% Kupfer-Future 0,00 4,18 0% 0 +5,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

September 16, 2024

