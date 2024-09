Starcore International Mines Ltd. verzeichnete im ersten Quartal 2024 einen beachtlichen Aufschwung. Der Bergbaukonzern erzielte einen Umsatz von 8,88 Millionen kanadischen Dollar, was zu einem Nettogewinn von 396.000 Dollar oder 0,01 Dollar pro Aktie führte. Die Goldäquivalent-Produktion belief sich auf 2.841 Unzen, während die Betriebskosten pro Unze bei 1.608 US-Dollar lagen. Diese Zahlen spiegeln eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum wider und unterstreichen die positive Entwicklung des Unternehmens.

Investitionen in neue Projekte geplant

Neben den erfreulichen Finanzergebnissen kündigte die Unternehmensführung an, Investitionen in neue Projekte in Mexiko und der Elfenbeinküste zu tätigen. Diese Expansion könnte Starcore Mines neue Wachstumschancen eröffnen und die Marktposition des Unternehmens weiter stärken. Mit einem Kassenbestand von [...]

Hier weiterlesen