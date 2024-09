Übernahmephantasie hat die Commerzbank Aktie in den letzten Tagen an starke charttechnische Hürden klettern lassen. Aktuell meldet Tradegate am Montagmorgen für den Aktienkurs des DAX-Mitglied 15,685 Euro, den XETRA-Handel hatte das Papier am Freitag bei 15,625 Euro beendet. Am Dienstag der vergangenen Woche notierte der Aktienkurs der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...