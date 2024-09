Patronus Resources Ltd. gab am Mittwoch bekannt, dass die Übernahme von PNX Metals Ltd. im Rahmen eines Scheme of Arrangement abgeschlossen wurde. Als Teil der Übernahme ist der Vorsitzende Direktor von PNX, Herr Graham Ascough, dem Board of Directors von Patronus als Non-Executive Director beigetreten.



Der komplementäre Zusammenschluss von Patronus und PNX kombiniert dem Unternehmen nach Vermögenswerte in Tier-1-Jurisdiktionen, um ein robustes, diversifiziertes australisches Rohstoffunternehmen aufzubauen.



Patronus Resources ist eigenen Angaben nach ein führendes Gold-, Basismetall- und Uranexplorationsunternehmen in Westaustralien und dem Northern Territory.



