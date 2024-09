Es wird eine wichtige Woche, Anleger warten mit Spannung auf die US-Notenbank und den Start der Zinssenkung. In der Vorwoche war die Stimmung positiv, die US-Indizes zogen auf breiter Front an. In diesem Umfeld kletterte auch die Palantir-Aktie weiter in die Höhe. Dabei haben mehrere Insider aus der Chef-Etage Anteile am eigenen Unternehmen verkauft. Normalerweise ist das ein Warnsignal - hier ist die Lage allerdings anders. Außerdem wirkt dieser Trend klar positiv.

