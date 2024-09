Die Commerzbank hat eine bewegte und für Investoren positive Woche hinter sich: Im Zuge der jüngsten Übernahmepläne durch die UniCredit gewann das CoBa-Papier in den vergangenen fünf Handelstagen über 16% an Wert. Ist das vielleicht der Startschuss einer neuen Rallye oder sollten Investoren besser an der Seitenlinie bleiben? Commerzbank-Aktie: Bundesregierung steigt aus,...

Den vollständigen Artikel lesen ...