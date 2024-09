Linz (www.anleihencheck.de) - Diesen Mittwoch steht in den USA die Sitzung der Notenbank FED am Programm - und damit wohl der Beginn des Zinssenkungszyklus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine sich etwas abkühlende Wirtschaft und eine rückläufige Inflation hätten die Zinssenkungserwartungen am Devisenmarkt zwischenzeitlich sogar auf 50 Basispunkte getrieben, aktuell habe sich die Erwartungshaltung aber bei 25 Punkten eingependelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...