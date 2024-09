München (ots) -- Rückkehr von Andi Schweiger und Frank Oehler mit neuem Konzept- Kochprofis greifen Münchner Gastronom unter die Arme- Am Montag, den 16. September 2024 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEIAndi Schweiger und Frank Oehler kehren als "Die Kochprofis" zurück auf die Bildschirme. Und sie bringen viel Neues mit. Zu zweit schauen sie in den Gastronomiebetrieben vorbei, geben wertvolle Tipps, um den Lokalen neuen Schwung zu verleihen. In der neuen Folge unterstützen die Kochprofis einen Münchner Wirtshaus-Kollegen. Die erste von drei neuen Folgen von "Die Kochprofis - Comeback am Herd" ist am Montag, 16. September 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.Nach fünf Jahren Pause sind die Kochprofis wieder da! Durch die Herausforderungen der Corona-Pandemie, Personalmangel und steigende Preise steht die Gastronomie vor großen Hürden. Andi Schweiger und Frank Oehler erwartet einer ihrer anspruchsvollsten Einsätze: Ein traditionsreiches Wirtshaus mitten in München, dessen Inhaber Klaus dringend Hilfe benötigt. Es gibt Probleme im Team, die Gäste bleiben aus und die Bewertungen im Internet werden immer schlechter. Klaus hat bereits viel in sein Lokal investiert, doch allein schafft er es nicht mehr. Die Kochprofis haben fünf Tage Zeit, um neue Impulse zu geben und das Wirtshaus wieder auf Kurs zu bringen.14 Jahre lang hieß es bei RTLZWEI "Die Kochprofis - Einsatz am Herd". Jetzt heißt es: Comeback! Nach einer Pause kommen Andi Schweiger und Frank "Fo" Oehler nun als Duo in die Gastronomiebetriebe Deutschlands, um ihnen unter die Arme zu greifen. Dabei wurde das Sendungskonzept erneuert. Mittlerweile sind die beiden Köche fünf Tage vor Ort, können sich ein genaueres Bild über die Arbeitsweise der Betreiber machen, sind noch näher am Geschehen, können noch authentischer agieren. Der Besuch ist jetzt auch wie eine Challenge für die beiden, denn sie bekommen keinen Wissensvorsprung mehr. Sie werden ins kalte Wasser geworfen, lernen die Betreiber und den Betrieb erst vor Ort kennen. So können sie ein besseres Verhältnis zu ihren "Schützlingen" aufbauen. Mehr Tage vor Ort bedeutet auch längere Sendezeit: Aus der einstündigen Sendung wird nun eine zweistündige!"Die Kochprofis - Comeback am Herd" wird von JANUS Productions GmbH produziert. Ausstrahlung am 16. September 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Die Kochprofis - Comeback am Herd":"Die Kochprofis" ist eine Doku-Serie, in der die erfahrenen Köche Andreas Schweiger und Frank Oehler in Schwierigkeiten geratene Restaurants unterstützen. Sie analysieren Probleme, geben Verbesserungstipps und helfen bei der Neugestaltung von Menü und Abläufen, um den Betrieben zu einem Neustart zu verhelfen. Über Erfahrung verfügen die beiden reichlich: Seit "Fo" Oehler 2001 seinen ersten eigenen Stern erkocht hat, konnte er jedem Restaurant, in dem er anschließend tätig war, zu einem Stern verhelfen. Andi Schweigers Restaurant, das er sieben Jahre betrieb, wurde jedes Jahr in Folge mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100922988