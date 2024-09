Der Bitcoin-Kurs konnte die Euphorie vom Freitag, als er erneut die Marke von 60.000 Dollar übersprungen hatte, am Wochenende nicht fortsetzen. Schlimmer noch, er hat die Marke sogar wieder verloren und notiert aktuell nur noch bei rund 58.860 Dollar. Doch wie schon in den vergangenen Wochen gibt es auch in dieser ein mit Spannung erwartetes Ereignis.Die Rede ist von der anstehenden FOMC-Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Das FedWatch Tool der CME Group zeigt derzeit eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit ...

