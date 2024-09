EQS-Media / 16.09.2024 / 11:06 CET/CEST



Unity Group ändert Namen in Univio - ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte

Die Unity Group, eines der führenden polnischen Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation des Handels und der E-Commerce-Lösungen, gibt eine Namensänderung in Univio bekannt. Dieser Schritt ist nicht nur eine Auffrischung der Marke, sondern auch Ausdruck des Strebens des Unternehmens nach weiterem Wachstum auf den internationalen Märkten und ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Aufbau seiner Position als europäischer Marktführer für moderne Technologie.

Die Umbenennung in Univio ist Teil der Expansionsstrategie des Unternehmens im Ausland, die sich derzeit auf den DACH-Markt und in Zukunft auch auf andere europäische Märkte konzentriert.

Die Konsolidierung der Marken unter dem neuen Namen bereitet das Unternehmen auf weitere Übernahmen und weiteres Wachstum in vielversprechenden Bereichen vor.

Univio ist ein neuer Name, hat aber die gleichen Werte: Modernität, Innovation und kontinuierliche Bereitstellung eines überragenden Werts für die Kunden.

Investition in die Zukunft und Konsolidierung

Die Namensänderung in Univio ist ein strategischer Schritt, der das langfristige Wachstum des Unternehmens auf den internationalen Märkten unterstützt und Teil der Markenkonsolidierung nach den jüngsten Übernahmen ist. "Die Entscheidung, den Namen zu ändern, ist ein wichtiger Teil unserer Strategie. Die nicht nur darauf abzielt, die Marke auf den ausländischen Märkten zu sichern, sondern auch darauf, das Unternehmen auf die nächsten Schritte im Bereich M&A vorzubereiten. Der neue Name ist ein Symbol für neue Stärke und spiegelt unsere Ambitionen wider, das Unternehmen in den kommenden Jahren dynamisch zu entwickeln und offen für neue Möglichkeiten zu sein." sagt Grzegorz Kuczynski, einer der Gründer und CEO von Univio (ehemals Unity Group).

Unter dem neuen Namen konzentriert sich das Unternehmen auf die vollständige Integration der in den letzten Jahren hinzugekommenen Unternehmen und Teams, wie Global4Net und AllWins, was eine noch effizientere Nutzung der Ressourcen und Synergien innerhalb der Organisation ermöglichen wird. Die Konsolidierung der Marken unter der neuen Marke Univio ist ein natürlicher Schritt im Prozess des Aufbaus einer kohärenten Struktur, die es dem Unternehmen ermöglicht, sich besser an die spezifischen Merkmale der zukünftigen Märkte anzupassen, die Marke zu sichern und mögliche Risiken für das dynamische Wachstum des Unternehmens zu minimieren. Univio hat in diesem Jahr den renommierten Wettbewerb "Best Managed Companies" von Deloitte gewonnen, was bestätigt, dass die vom Unternehmen verfolgte Strategie funktioniert und hervorragende Aussichten für weiteres Wachstum bietet.

"Unser Fokus liegt auf dem organischen Wachstum, das weiterhin eine Priorität in der Unternehmensstrategie darstellt. Dazu gehört sowohl die Verbesserung der bestehenden Kompetenzen als auch die Erweiterung des Dienstleistungsportfolios, um noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können. Gleichzeitig will das Unternehmen im Bereich der Fusionen und Übernahmen aktiv bleiben, um wertvolle Akteure zu identifizieren und zu integrieren, die seine Marktposition stärken können. Die Kombination aus organischem Wachstum und Kapitalinvestitionen wird es Univio ermöglichen, seine Aktivitäten zu skalieren, Innovationen voranzutreiben und seine Position als führendes Unternehmen bei der digitalen Transformation des Handels in den europäischen Märkten auszubauen" unterstreicht Marek Lose, einer der Gründer von Univio.

Gute Aussichten: Wachstum auf ausländischen Märkten und strategische Partnerschaften

Die Umbenennung in Univio ist ein wichtiger Schritt in der internationalen Expansion des Unternehmens, die sich derzeit auf den DACH-Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz) konzentriert und in Zukunft auch andere europäische Regionen umfassen wird. "Univio ist eine Marke, die es uns ermöglicht, das Unternehmen auf dem derzeit schwierigen deutschen Markt zu etablieren. Wir sehen im DACH-Markt erhebliche Wachstumschancen. Mit dem neuen Namen wird es möglich sein, hier einen nachhaltigen Wiedererkennungswert für unser Unternehmen zu schaffen - ein Element, das die Geschäftsentwicklung und die Zusammenarbeit mit internationalen Kunden und Partnern unterstützen wird", betont Michael Sommer, Geschäftsführer der für die Unternehmensentwicklung in DACH zuständigen Univio-Tochtergesellschaft.

Neben der Stärkung der Position in den Auslandsmärkten plant das Unternehmen den Aufbau strategischer Partnerschaften, die der Schlüssel für weiteres Wachstum sind. "Der neue Name wird unsere Position in den Zielmärkten deutlich stärken. Univio plant außerdem, den Marktzugang durch starke Partnerschaften auszubauen. Dies ist einer der Schlüssel zu weiterem Wachstum. Wir glauben an digitale Ökosysteme und legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit verschiedenen Technologie- und Geschäftspartnern. Dadurch können wir unser Angebot weiter schärfen und den Kunden in Europa umfassende Lösungen anbieten. Es gibt auch spannende Möglichkeiten für Kunden, die Liefermodelle von Univio an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Neben dem Ausbau des Geschäftes mit unseren langjährigen Bestandskunden arbeiten wir bereits an interessanten Projekten und sind bereit für neue Herausforderungen", erklärt Sommer weiter.

Die Gründer von Univio sehen ein großes Potenzial im internationalen Geschäft und sind zuversichtlich, dass der Markt im nächsten Jahr deutlich an Fahrt aufnehmen wird. Es werden bereits Schritte unternommen, um sich auf diese Veränderungen vorzubereiten und die Marke zu sichern. Daher wurde beschlossen, die Marken zu konsolidieren und einen neuen Firmennamen auf dem europäischen Markt zu registrieren. Damit ist das Unternehmen für eine weitere dynamische Expansion bestens vorbereitet.

Neuer Name, gleiche Werte

Univio ist ein Unternehmen mit einem modernen Geschäftsansatz, das sich der Innovation verschrieben hat und sich auf die Erbringung von Dienstleistungen höchster Qualität konzentriert. "Der neue Name symbolisiert unser kontinuierliches Engagement für die Implementierung neuester Technologien und die Anpassung an sich ändernde Marktanforderungen. Wir wollen, dass Univio mit innovativen Lösungen und der Zukunft der IT-Branche in Verbindung gebracht wird", sagt Grzegorz Rudno-Rudzinski, einer der Gründer von Univio.

Diese Änderung bedeutet jedoch nicht, dass die bestehenden Werte aufgegeben werden. Im Gegenteil: Der neue Name unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, sich als führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation weiterzuentwickeln und den Kunden Lösungen anzubieten, die sie bei ihrem Erfolg unterstützen. Neben dem Kerngeschäft E-Commerce ist dafür das Wachstum in strategischen Bereichen wie Consulting und Künstliche Intelligenz grundlegend.

Dabei bleibt Univio seinen Grundwerten treu, die seit jeher Entwicklung, Engagement und Zusammenarbeit in den Vordergrund stellen. Der neue Name ist nicht nur eine Auffrischung des Images, sondern auch ein Anstoß zur Stärkung der Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und der Verfolgung gemeinsamer Ziele basiert.

Das Unternehmen will auf der Grundlage moderner Strukturen und Prozesse weiter wachsen. Als Organisation setzt Univio auf die Autonomie seiner Teams, was sich unter anderem in der Dezentralisierung von Entscheidungen, flexiblen Strukturen und einem 'Team-of-Teams'-Ansatz widerspiegelt, der Innovation und schnelle Anpassung an Marktveränderungen fördert.

Für die Mitarbeiter von Univio ist die Namensänderung auch ein wichtiger Moment, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. "Unsere Priorität ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder Mitarbeiter wachsen und zu innovativen Projekten beitragen kann. Die neue Markenidentität bietet uns allen neue Möglichkeiten und motiviert uns, die Zukunft des Unternehmens gemeinsam weiter zu gestalten", unterstreicht Grzegorz Kuczynski.

Univo beabsichtigt daher, sein Engagement für den Aufbau einer fortschrittlichen Organisationskultur fortzusetzen und umfassende hochmoderne Dienstleistungen zu erbringen, die den wachsenden Marktbedürfnissen entsprechen und es den Kunden ermöglichen, in einem sich schnell verändernden digitalen Umfeld wettbewerbsfähig zu sein.



Informationen über Univio (ehemals Unity Group):

Univio implementiert seit 1997 Lösungen zur Transformation des digitalen Handels. Das Unternehmen kann auf mehr als 500 erfolgreiche Projekte zurückblicken und bietet Lösungen in 4 Schlüsselbereichen an:

> KUNDEN / E-Commerce-Lösungen, Self-Service-Portale und digitale Erlebnisplattformen, um den Verkauf zu beschleunigen und die Kundenbindung zu stärken.

> OPERATIONS / Von Produktinformationen, Preisgestaltung, Bestands- und Auftragsmanagement bis hin zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen für nachhaltige Effizienz.

> DATA / KI, Business Intelligence, Datenanalyse und maschinelles Lernen - Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen.

> CORE / Cloud-Lösungen, robuste, skalierbare und sichere IT-Architektur, die Ihr Unternehmen vorantreibt.

Univio ist ein interdisziplinäres Expertenteam, das digitale Transformationsprojekte für führende Marken wie z.B.: RTV Euro AGD, Leroy Merlin, Nestle, McDonald's, SIG, Swiss Re, Credit Agricole, Deutsche Bank, Generali, Volkswagen Group Poland, Hyundai Motor Poland, OnniBus, GATX, Wittchen, FORTE, Domiporta, MyBenefit, LPP und viele andere, umsetzt.

www.univio.com



