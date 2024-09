Whatsapp hat damit begonnen, neue Funktionen für die sogenannten Communitys auszurollen. Die Neuerungen geben vor allem Admins mehr Möglichkeiten an die Hand. Seit 2022 gibt es die Whatsapp-Communitys, die es erlauben, mehrere Gruppenchats einer Gruppe innerhalb des Messengers zusammenzufügen und direkt in Whatsapp eine Art Forum zu erstellen. Praktisch ist das beispielsweise für Sportvereine, Firmen und Schulen, deren Mitglieder so über ihre eigenen ...

