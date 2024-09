© Foto: Alex Brandon - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Bitcoin-Kurs lässt Federn, bevor die US-Notenbank die wohl lang erwartete Zinssenkung ankündigt. Diese geldpolitische Entscheidung wird noch in dieser Woche erwartet und sorgt weltweit für Unruhe an den Finanzmärkten.Am Montag fiel der Kurs der größten Kryptowährung um zeitweise 2,8 Prozent, erholte sich jedoch teilweise. Die erste Zinssenkung in den USA seit über 4 Jahren könnte die finanziellen Bedingungen lockern - ein Umfeld, das typischerweise risikoreicheren Vermögenswerten wie Kryptowährungen zugutekommt. Dennoch herrscht Unsicherheit darüber, wie stark der erwartete Schritt am Mittwoch ausfallen wird und wie die Märkte auf die aktualisierten Prognosen von Fed-Chef Jerome Powell …