XRP Kurs Prognose: 3 Gründe, warum die Ripple-Kryptowährung jetzt explodieren könnte

Auch wenn das vergangene Wochenende für XRP nicht die erhofften Kursgewinne ermöglichte, gibt es doch gute Gründe darauf zu hoffen, dass die neue Woche stärkere Veränderungen mitbringt. Bereits in der letzten Woche konnte die Kryptowährung von Ripple Labs immerhin 7,49 Prozent zulegen und zwischenzeitlich sogar einen Kurs von 0,5985 US-Dollar erreichen.

Wir werfen in den folgenden Zeilen einen Blick auf drei Gründe, die für einen Anstieg des XRP-Kurses in den kommenden Tagen sprechen. Außerdem verraten wir, welche Preisregion realistisch sein könnte.

Grund #1: Robin Hood listet erneut XRP

Vor allem in den USA ist der Neobroker Robin Hood recht beliebt: Weltweit nutzen bereits über 23 Millionen Menschen das Angebot. In der Vergangenheit nahm der Anbieter allerdings XRP aus dem eigenen Portfolio heraus, nachdem der Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC für rechtliche Fragen gesorgt hatte.

Seit heute, dem 16. September, wird XRP allerdings wieder auf Robin Hood gelistet und kann damit - wie viele andere Kryptowährungen auch - einfach über die Plattform gehandelt werden. Für viele Anleger bietet dies nicht nur eine vereinfachte Möglichkeit, um in die Ripple-Kryptowährung zu investieren, sondern auch eine zusätzliche Legitimierung und Akzeptanz von XRP. Dies könnte in den kommenden Tagen die Nachfrage nach dem XRP-Token erhöhen und damit den Preis in die Höhe treiben.

Grund #2: Grayscale führt XRP Trust ein

Bereits vor einigen Tagen gab der US-Finanzgigant Grayscale in einer Mitteilung bekannt, dass ein eigener XRP Trust auf den Markt kommen soll. Dieser ist mittlerweile bereits aktiv und ermöglicht es berechtigten institutionellen und privaten Anlegern in den Single-Asset-Investmentfond zu investieren.

Bereits in der Vergangenheit haben ähnliche Trusts für Bitcoin und Ethereum für eine breitere Akzeptanz geführt und galten als wichtige Voraussetzung dafür, dass Krypto-ETF-Version der Kryptowährungen in den USA zugelassen wurden. Der Grayscale XRP Trust könnte das Interesse an dem XRP-Token in den kommenden Wochen stark erhöhen.

Grund #3: Erste Kursgewinne nach Ende des SEC-Gerichtsverfahrens

Die Kursgewinne der letzten Woche dürften vor allem darauf zurückzuführen sein, dass nach Jahren des Rechtsstreits zwischen Ripple Labs und SEC endlich ein Ende gefunden wurde. Robin Hood zeigt sich durch die erneute Aufnahme von XRP als Vorreiter der Krypto-Welt, doch weitere Trading-Plattformen könnten selbst bald den Handel mit XRP in das eigene Portfolio aufnehmen. Klar ist, dass das Vertrauen in XRP aktuell merklich ansteigt und mehr und mehr Investoren ein Interesse zeigen.

Es bleibt also abzuwarten, wie genau die Krypto-Welt auf die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf Ripple und XRP reagiert. Sollte das positive Sentiment jedoch beibehalten werden, könnte XRP schnell und stark an Wert gewinnen.

Neuer Presale-Token: Ist Pepe Unchained eine XRP-Alternative?

Auf den ersten Blick wirkt Pepe Unchained ($PEPU) wie ein gewöhnlicher Meme-Coin, doch tatsächlich steckt mehr dahinter: Als weltweit erster Layer-2-Meme-Token schafft es das Projekt, sich von der grauen Masse an neuen Kryptowährungen abzuheben und mit Witz, Charme und modernen Technologien zu überzeugen.

Die Layer-2-Technologie sorgt dafür, dass Pepe Unchained bis zu 100-mal schneller als die Ethereum-Blockchain agieren kann - und das bei wesentlich geringeren Überweisungsgebühren. Damit wird der $PEPU-Token zu einem direkten Konkurrenten der Solana-Meme-Coins, bietet dabei jedoch sämtliche Vorteile des Ethereum-Netzwerks.

Besuche den Pepe Unchained Presale!

Aktuell befindet sich Pepe Unchained noch im Vorverkauf und konnte bisher ein Kapital von über 13,4 Millionen US-Dollar sammeln. Damit gilt das Meme-Coin-Projekt bereits jetzt als einer der erfolgreichsten Presales des Jahres 2024. Ebenfalls interessant ist das Staking-Programm für frühzeitige Investoren, denn hier wird derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 153 Prozent geboten. Grund genug für viele Anleger, sich jetzt genauer mit dem $PEPU-Token zu beschäftigen und erste Investitionen zu tätigen.

Kaufe heute noch $PEPU-Coins zu Presale-Preisen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.