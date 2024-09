In diesem Artikel möchte ich eine weniger bekannte japanische Aktie vorstellen, die in meinen Augen eine vielversprechende Renditeerwartung bietet. Die Aktie gehört zu Sharing Technologies, einem Unternehmen, das sich auf Haushaltsdienstleistungen spezialisiert hat. Bevor ich jedoch tiefer einsteige, ein wichtiger Hinweis: Ich bin minimal investiert, und dies stellt keine Anlageberatung dar. Das Geschäftsmodell von Sharing Technologies Sharing Technologies ist in Japan mit einem ähnlichen Geschäftsmodell aktiv wie MyHammer in Deutschland oder HomeAdvisor in den USA. Über die Plattform können Kunden schnell und unkompliziert Handwerker und Dienstleister für verschiedene Aufgaben finden, etwa für Haushaltsreparaturen, Schädlingsbekämpfung oder Antenneninstallationen. Besonders in einer alternden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...