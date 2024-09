Unterhaching (ots) -Zum Tag der Zahngesundheit am 25. September outet Stefanie Giesinger ihren täglichen Begleiter für ein schönes Lächeln: EXTRA Professional White.Gepflegte, natürlich weiße Zähne, dazu ein offenes, herzliches Lächeln - und die Sympathiewerte erreichen den Höchstscore. "Es macht einfach gute Laune und gibt mir positive Energie, wenn mich unterwegs jemand anlächelt", sagt Stefanie Giesinger. Und sie ist viel unterwegs als Model, Unternehmerin und Content Creator. Ihre täglichen Begleiter in der Handtasche sind die Dragées von EXTRA Professional White. "Das Kauen der zuckerfreien Kaugummis gibt mir gutes Gefühl. Mir ist es wichtig, dass die Zähne besonders nach dem Essen sauber sind und ich direkt etwas gegen mögliche Verfärbungen unternehmen kann", sagt die Botschafterin von EXTRA, der beliebtesten Kaugummi-Marke Deutschlands[1].Diesen kleinen Geheimtipp befolgen laut einer aktuellen Studie[2] rund 20 Prozent der Befragten, die angaben, spezielle White-Kaugummis zu kauen, um mit einem schönen, gepflegten Lächeln zu punkten. Schon ein zehn- bis 20-minütiges Kauen von zuckerfreiem Kaugummi regt den Speichelfluss an und kann dadurch helfen, die Zähne zu reinigen und das natürliche Weiß der Zähne zu erhalten, indem er oberflächliche Ablagerungen von Tee, Kaffee, Wein, einigen Obst- und Gemüsesorten, Gewürzen sowie Nikotin reduziert.Eine kurze Kau-Time hat sich also als schnelle Zahnpflege to go bewährt - und wird auch ganz offiziell empfohlen. In der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ)[3] ist das Kauen von zuckerfreiem Kaugummi als eine von drei Maßnahmen zur Kariesprophylaxe genannt - ergänzend zum 2-mal täglichen Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta und einem möglichst geringen Zuckerkonsum.EXTRA Professional White - ein willkommener Partner für ein strahlendes Lächeln.Über Mars WrigleyMars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M'S®-Store.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de. Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.[1] Nielsen, GUM, Total Germany (Excl. Customer Total + Pharmacies + DIY), MAT TY W2022 08[2] Repräsentative Umfrage von perspectus global im Auftrag von Mars Wrigley mit 1.000 Teilnehmenden in Deutschland, August 2023[3] Medizinische Leitlinie zur "Kariesprävention bei bleibenden Zähnen - grundlegende Empfehlungen" unter www.dgz-online.dePressekontakt:eckstein Influence GmbHMax Liebermann Allee 214109 BerlinMobile: 0049 - 151- 15910741Telefon: 0049 30 56588873Fax: 0049 30 56588974Email: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteinmedia.comOriginal-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/5865159