Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der VOLKSBANK WIEN AG vom 16.09.2024:Wolf Theiss beriet die VOLKSBANK WIEN AG umfassend (i) bei der Einladung an bestehende Anleihegläubiger ihrer ausstehenden EUR 400 Mio 2,75% Fix to Fix Tier 2 Notes (ISIN AT000B121967/ WKN A19P69), ihre Tier 2 Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Gesellschaft anzudienen und (ii) als Emittentin bei ihrer Emission von "EUR 500.000.000 5,500% Fixed to Fixed 11.25NC6.25 Subordinated Notes (Tier 2) with an Interest Rate Change Date on 4 December 2030" (ISIN AT000B122296/ WKN A3LXGD). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...