Boston (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass die Bank of Japan (BoJ) bei ihrer Sitzung am 20. September an ihrer Politik festhält und erneut die Abhängigkeit von den Konjunkturdaten betont, so Carl Ang, Fixed Income Research Analyst bei MFS Investment Management.Eine Zinsänderung würden die Experten aktuell nicht erwarten. Die extreme Marktvolatilität in den letzten Sommerwochen, die von mangelnder Liquidität geprägt gewesen seien, werde wahrscheinlich in die Überlegungen der BoJ einfließen. Das stehe im Einklang mit dem langjährigen Mandat der BoJ zur Finanzstabilität. Die Experten würden jedoch davon ausgehen, dass zum Zeitpunkt der Prognosesitzung Ende Oktober die fundamentalen Lohn- und Preisdaten - sowohl quantitativ als auch qualitativ - für eine weitere Zinserhöhung auf 0,50% sprechen würden. ...

