Emissionsarm soll der Güterverkehr ab 2040 durch Deutschland rollen. Doch welcher Antrieb dafür am besten geeignet ist, spaltet auch Fachleute und Hersteller von Schwerlasttransportern. 1000 Kilometer ohne zu tanken - so viel schafft der Sattelschlepper Volvo FH mit Flüssigerdgasantrieb (LNG). Sein Batterie-Pendant bringt es hingegen nur auf knapp 350 Kilometer. Für viele Menschen ist die Debatte um elektrischen Schwerlastverkehr schon an diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...