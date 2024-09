Nach sehr schwachem Start in den "Angstmonat" September sieht es seit vergangenem Donnerstag besser aus. Auch für die dritte September-Woche herrscht Zuversicht. Höhepunkt: die US-Notenbanksitzung am Mittwoch.16. September 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Es geht weiter mit den Notenbanksitzungen: Am Mittwoch wird die US-Notenbank aller Voraussicht die Leitzinsen senken - das erste Mal seit fünf Jahren. Spekuliert wird nur noch darüber, ob es ein großer oder kleiner Schritt sein wird, also 0,25 ...

