ROUNDUP: T-Mobile US legt weiter zu - Schmales Neukundenplus lastet auf T-Aktie

BELLEVUE - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US rechnet im laufenden Jahr mit etwas mehr Gewinn im Tagesgeschäft als bisher. Allerdings konnte die Tochter der Deutschen Telekom im ersten Quartal nicht so viele neue Telefonvertragskunden gewinnen wie von Experten gedacht. Auch das erhöhte Gewinnziel konnte nicht positiv überraschen. Die Aktie fiel und zog am Freitag auch das Papier der Bonner Konzernmutter am Dax -Ende deutlich mit nach unten.

ROUNDUP: Neuer Intel-Chef kündigt 'schmerzhafte Entscheidungen' an

SANTA CLARA - Der neue Chef des kriselnden Chipkonzerns Intel hat wenige Wochen nach dem Start "schmerzhafte Entscheidungen" angekündigt und einen Stellenabbau in Aussicht gestellt. Intel müsse Kosten senken und bürokratische Hürden entfernen, sagte Lip-Bu Tan nach der Vorlage von Quartalszahlen. Dabei müsse man auch Arbeitsplätze streichen, betonte er.

ROUNDUP: Googles Werbegeschäft trotzt KI-Rivalen und Trumps Zöllen

MOUNTAIN VIEW - Googles Geschäft mit Online-Werbung wächst weiterhin - trotz der Konkurrenz neuer KI-Rivalen. Im vergangenen Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um 8,5 Prozent auf knapp 66,9 Milliarden Dollar (58,9 Mrd. Euro). Das lag leicht über den Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um 4,6 Prozent zu.

ROUNDUP: Merck vor Milliardenübernahme von Krebsspezialisten

DARMSTADT - Der Darmstädter Merck -Konzern steht vor einer milliardenschweren Übernahme des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics . Beide Unternehmen befänden sich in "weit fortgeschrittenen Gesprächen" über einen möglichen Kauf, teilte Merck am Donnerstagabend mit. Mit dem nahenden Milliarden-Deal würde der Dax -Konzern den größten Zukauf seit Jahren stemmen und sein Geschäft mit Krebsmedikamenten stärken.

ROUNDUP: Triebwerkshersteller Safran setzt mehr um als erwartet - Aktie legt zu

PARIS - Der Triebwerkshersteller Safran ist zum Jahresauftakt stärker als erwartet gewachsen. Der Umsatz zog um 17 Prozent auf knapp 7,3 Milliarden Euro an, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Dabei profitierte der Konzern, der unter anderem Triebwerke an die Flugzeugbauer Airbus und Boeing liefert, aber auch von Zukäufen und dem im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr schwächeren Euro.

Colgate-Palmolive wird wegen Handelskonflikt vorsichtiger

NEW YORK - Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive wird angesichts der US-Zollpolitik vorsichtiger für das laufende Jahr. Der Umsatz soll 2025 organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, nun um zwei bis vier Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Bislang hatte das Unternehmen drei bis fünf Prozent Wachstum in Aussicht gestellt. Analysten haben hier bislang knapp 3,4 Prozent Wachstum auf dem Zettel. Beim Gewinn kappte der Konkurrent von Procter & Gamble das obere Ende der Spanne und rechnet noch mit einem Plus des bereinigten Ergebnisses je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor hatte der Hersteller im besten Fall einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich avisiert.

ROUNDUP: Atoss Software mit Zuwächsen zum Start - Umfeld schwankungsanfällig

MÜNCHEN - Die Nachfrage nach Cloud-Angeboten hat Atoss Software zum Jahresstart Rückenwind beschert. Der Spezialist für Personalmanagement- und Zeitarbeitssoftware steigerte die Erlöse im ersten Quartal im Jahresvergleich laut Mitteilung vom Freitag um rund elf Prozent auf 46,3 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs ebenfalls um elf Prozent auf 15,6 Millionen Euro. Das entspricht einer stabilen Marge von 34 Prozent. Unter dem Strich stand bei dem Konzern aus München ein Gewinn von 11,3 Millionen Euro, was 16 Prozent mehr waren als vor einem Jahr. Beim Umsatzziel für das Gesamtjahr wird das Management angesichts der Wirtschaftsschwäche jedoch vorsichtiger in der Wortwahl.

ROUNDUP: Saint-Gobain steigert Umsatz zum Jahresstart - Aktie gefragt

COURBEVOIE - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um 3,2 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro geklettert, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich allerdings ein leichter Rückgang. Analysten hatten hier im Schnitt aber ein noch stärkeres Minus erwartet. Am Finanzmarkt war die Reaktion am Freitag positiv.

ROUNDUP: Bechtle schneidet zum Jahresstart schwach ab - Belebung im April

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle ist nach einem schwachen Vorjahr auch im neuen Jahr zunächst nicht in Tritt gekommen. Im ersten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um rund drei Prozent auf 1,46 Milliarden Euro gefallen, teilte der MDax -Konzern überraschend am Freitag in Neckarsulm mit. Das Vorsteuerergebnis sackte nach vorläufigen Berechnungen von 82 auf rund 55 Millionen Euro ab. Mit den Resultaten liege der Konzern deutlich unter den Schätzungen des Finanzmarkts, hieß es weiter.

ROUNDUP: Nordex steigert Profitabilität trotz sinkender Umsätze

HAMBURG - Der Windanlagenbauer Nordex hat seine Profitabilität im ersten Quartal weiter verbessert. Niedrigere Installationen und Verschiebungen durch Kunden sorgten jedoch für überraschend sinkende Umsätze. Die Auftragslage bleibt jedoch robust, die Prognose wurde bekräftigt. Die Aktie legte zum Wochenschluss zu und gewann im frühen Handel mehr als drei Prozent.



Weitere Meldungen



-'FT': Apple setzt auf iPhones aus Indien für US-Markt -Vinci erfüllt mit Umsatzplus Markterwartung

-Holcim mit weniger Umsatz und Betriebsgewinn

-Redcare Pharmacy will ohne Übernahmen wachsen

-Continental findet neuen Finanzvorstand

-Condor will mit erneuerter Flotte Verlustzone verlassen -Weitere Streiks an deutschen Flughäfen vom Tisch

-ROUNDUP: Waymo-Robotaxis machen mehr als 250.000 Fahrten pro Woche -Beweisaufnahme gegen frühere VW-Manager geschlossen

-Studie: US-Fluggesellschaften leiden unter Trumps Zöllen -Abgas-Betrugsprozess gegen frühere VW-Manager vor Abschluss -Mercedes warnt vor gefälschten Gebrauchtwagen-Angeboten -Senatorin verteidigt ihre 'Nazi'-Äußerung zu Tesla

-Manch Ladesäule verwaist - Ausbau gedrosselt

-Kovac bekennt sich zum BVB

-Große Sorgen um Standorte von Chemiekonzern Dow in Sachsen-Anhalt und Sachsen -ROUNDUP: Briefträger bringen künftig auch neue Ausweise°

