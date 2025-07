Der DAX hat gestern eine starke Reaktion auf die deutlichen Verluste vom Montag gezeigt. In der Spitze stieg er über 24.300 Punkte, schloss dann bei 24.217 Zählern. Das ist ein Plus von 1,03 Prozent. Heute deuten sich zu Beginn zarte Gewinne an. Die Vorgaben aus Übersee sind diesmal durchwachsen. An ...