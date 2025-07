HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Nuways hat Atoss Software mit "Buy" und einem Kursziel von 152 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Philipp Sennewald attestierte dem Softwareanbieter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides erstes Halbjahr trotz des in der Branche herrschenden Gegenwinds. Die mittelfristigen Perspektiven seien vielversprechend und dies mache den Anlagehintergrund attraktiv - trotz einer schon hohen Bewertung./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:00 / MESZ

DE0005104400