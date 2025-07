NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran von 285 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ken Herbert zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein erstes Fazit von der angelaufenen Berichtssaison im Flugzeugbau und Rüstungssektor. Er geht davon aus, dass Safran seine Prognosen für 2025 anheben wird und sieht bei dem Zulieferer weiterhin mehr Aufwärtspotenzial im Vergleich zum niedriger liegenden Konsens./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 22:51 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 22:51 / EDT



ISIN: FR0000073272

