War es das - haben wir die befürchtete September-Korrektur beim DAX bereits hinter uns gelassen? DAX: Optimisten dominieren wieder Die Tiefs des Yen Carry-Trade Crashs von Anfang August wurden nicht unterschritten. Der Rückschlag an den Märkten war moderat, letzte Woche folgte nun eine fulminante Rally zurück in die Region neuer Hochs. Liegt die September-Korrektur also ...

