Wien (www.fondscheck.de) - Die Erste Asset Management (Erste AM) hat einen Vertrag über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Impact Asset Management (I-AM) abgeschlossen, die bisher mehrheitlich der Cubic (London) Ltd. gehört, so die Experten von "FONDS professionell".Hinter Cubic stünden wiederum die Eigentümer der Wiener C-Quadrat Gruppe. Die Akquisition, die unter dem Vorbehalt der zuständigen Behörden stehe, solle die Position der Erste AM als Anbieter von ESG- und nachhaltigen Investmentlösungen stärken und darüber hinaus ihre Präsenz auf dem deutschen Markt erweitern. Durch die Übernahme werde sich das von der Erste Asset Management gemanagte ESG-Volumen auf rund 28,7 Milliarden Euro erhöhen, das entspreche 33,1 Prozent des gesamten Anlagevermögens der Erste AM (rund 86,7 Mrd. Euro per 31.07.2024). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...