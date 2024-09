Die meistgehandelten Produkte: Gucci schwächelt, Kering weniger gefragt

Zu Beginn der Handelswoche startet der Dax® etwas schwächer als zuletzt und die Anleger warten gespannt auf den Zinsentscheid der Federal Reserve am kommenden Mittwoch.

Heute stehen Call-Optionsscheine auf BioNTech hoch im Kurs. Optimistische Erwartungen an neue klinische Studiendaten ließen die Aktien des Biotechnologieunternehmens am vergangenen Freitag beachtliche Gewinne verzeichnen. Das Unternehmen hat angekündigt, auf dem bis morgen andauernden ESMO-Kongress, zahlreiche Studiendaten, zu sich in der Entwicklung befindlichen Produkten aus der Onkologie-Pipeline, zu veröffentlichen.

Heute sind außerdem Kering Put-Optionsscheine gefragt. Der französische Luxusgüterkonzern erzielte einen deutlichen Rückgang des Umsatzes und die Vorzeigemarke Gucci schwächelte erneut. Außerdem sehen Microsoft Faktor-Optionsscheine verstärkte Aktivität. Anhaltende Investitionen in künstliche Intelligenz treiben das Wachstums des Technologieunternehmens weiter. Das prosperierende Cloud-Geschäft, sowie die zunehmende Monetarisierung von KI-Anwendungen treiben das Unternehmen. Mit der jüngsten Partnerschaft mit OpenAI und der Integration von KI-Technologien in Microsoft-Produkte stoßen sie auf positive Resonanz.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC6F5E 6,55 18634,00 Punkte 19277,15 Punkte 31,62 Open End DAX® Put HD80ZB 1,71 18634,00 Punkte 18783,64 Punkte 111,90 Open End DAX® Put HD8HTZ 3,77 18634,00 Punkte 18993,37 Punkte 50,56 Open End Commerzbank AG Put HD5135 0,26 15,71 EUR 15,93 EUR 41,65 Open End DAX® Put HD80ZD 1,91 18634,00 Punkte 18803,64 Punkte 99,89 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2024; 9.41 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag BioNTech SE Call HD8E18 2,95 123,455 USD 95,00 USD 3,78 15.01.2025 Kering Put HD7T43 0,12 227,15 EUR 200,00 EUR 19,85 19.03.2025 DAX® Put HD79DT 1,39 18647,00 Punkte 18200,00 Punkte 135,59 15.10.2024 DAX® Call HD6KSE 17,63 18632,88 Punkte 18300,00 Punkte 10,57 16.09.2025 DAX® Call HD6KSC 19,02 18632,88 Punkte 18100,00 Punkte 9,78 16.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2024; 9.56 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC7FDJ 0,61 18640,00 Punkte 19947,30 Punkte -15 Open End Newmont Corp. Long HD8ASR 10,68 53,695 USD 35,84 USD 3 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR7 9,54 431,27 USD 287,33 USD 3 Open End DAX® Long HD6SG3 9,46 18646,50 Punkte 16037,40 Punkte 7 Open End Apple Inc. Long HD2N4Y 12,90 220,575 USD 148,47 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2024; 10.23 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!