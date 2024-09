Beijing (ots/PRNewswire) -Das Bildungsprojekt Jiangcun Academy verfolgt das Ziel, den wissenschaftlichen Geist des bekannten chinesischen Soziologen Fei Xiaotong und sein Erbe zu fördern. Es wird derzeit im Dorf Kaixiangong im Bezirk Wujiang in der Stadt Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu errichtet.Seit seinem Beginn im Februar dieses Jahres hat das Projekt in der akademischen Gemeinschaft und in der Gesellschaft insgesamt große Aufmerksamkeit erregt.Das Dorf Kaixiangong, auch bekannt als "Jiangcun", ist berühmt für die eingehenden Forschungen von Fei Xiaotong. Zwischen 1936 und 2002 besuchte er das Dorf 26 Mal und verfasste bedeutende Werke wie "Bauernleben in China" und "Von Grund auf: Die Grundlagen der chinesischen Gesellschaft". Sie machten das Dorf zu einem wichtigen Schaufenster für die Erforschung des ländlichen Chinas.Der Bau des Projekts ist nicht nur ein Erbe des Entdeckergeistes von Fei, sondern auch eine positive Antwort auf die Wiederbelebung des ländlichen Raums. Die Akademie ist in der Lage, eine landesweit bedeutsame Basis für soziale Erhebungen, ein sozialwissenschaftliches Laboratorium und eine Ausbildungs-Demonstrationsbasis für die Wiederbelebung des ländlichen Raums mit internationalem Einfluss zu schaffen.Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 35,5 Millionen Quadratmetern (fast 2,67 Hektar), einschließlich der Lehrgebäude und Nebenanlagen. Nach seiner Fertigstellung wird das Lehrgebäude Platz für 300 Studenten bieten, die dort unterrichten, diskutieren und Büros nutzen können. Es soll bis Juni nächsten Jahres fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.Die Jiangcun Academy wird einen Hauptsitz und vier Zentren einrichten: das Forschungszentrum für die chinesische Modernisierung in Jiangcun, das internationale sozialwissenschaftliche Forschungszentrum, das Zentrum für wirtschaftliche und soziale Erhebungen und Experimente, das Schulungs- und Demonstrationszentrum für die Wiederbelebung des ländlichen Raums sowie das Zentrum für Kulturerbe und Innovation.Die Akademie wird Lehr- und Forschungsarbeiten zu den Themen städtische und ländliche Integration, Wiederbelebung des ländlichen Raums, soziale Governance und kulturelles Erbe durchführen und dabei einflussreiche und replizierbare theoretische Ergebnisse erzielen.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/341997.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2505732/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-jiangcun-academy-ein-neues-projekt-fur-die-wiederbelebung-des-landlichen-raums-und-sozialwissenschaftliche-forschung-im-ostchinesischen-suzhou-302248910.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5865350