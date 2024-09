Die Siemens Energy Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen Rückgang von 2,6% auf 28,45 EUR im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Das 52-Wochen-Hoch von 29,24 EUR, erreicht am 13. September 2024, liegt nur knapp 2,78% über dem aktuellen Kurs. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27. Oktober 2023 hat sich der Aktienkurs deutlich erholt und zeigt eine positive Entwicklung.

Ermutigende Signale aus der Branche

Experten der Deutschen Bank äußern sich zuversichtlich über die Aussichten von Siemens Energy. Sie verweisen auf positive Signale des US-Konkurrenten GE Vernova und betonen, dass der Investitionszyklus in der Energiewende noch am Anfang steht. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,482 EUR je Aktie [...]

