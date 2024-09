Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. 25 oder 50 Basispunkte Zinssenkung von der US-Notenbank am Mittwoch - so lautet die entscheidende Frage für diese Woche. Geht es nach den Ökonomen und Notenbank-Beobachtern, tendieren diese eher zu einem kleinen Zinsschritt. Am Anleihe- und Terminmarkt eingepreist und gefühlt liegt die Wahrscheinlichkeit jedoch bei 50:50. Eine Gruppe muss und wird die Fed also enttäuschen und diese muss sich nach der Entscheidung neu positionieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...