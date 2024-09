Mainz (ots) -Der erste Spieltag der neu formatierten UEFA Champions League läuft über drei statt wie üblich über zwei Spieltage - "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF sendet deshalb zum Auftakt an zwei Abenden hintereinander die "Highlights, Analysen und Interviews" aus der Königsklasse. Sowohl am Mittwoch, 18. September 2024, 23.00 Uhr, als auch am Donnerstag, 19. September 2024, 23.15 Uhr, begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF zum Start in die neue Ligaphase. Als Experte im Studio ist Hanno Balitsch dabei, der Chefcoach der U18-Nationalmannschaft. In den weiteren "sportstudio UEFA Champions League"-Sendungen der neuen Saison wechseln sich Martina Voss-Tecklenburg, Friederike Kromp und René Adler mit ihm in dieser Aufgabe ab.Statt in einer Gruppenphase mit 32 Teilnehmern geht die UEFA Champions League nun mit einer Ligaphase in die neue Saison - 36 Teams absolvieren jeweils acht Spiele gegen acht verschiedene Mannschaften. In der 60-minütigen "sportstudio UEFA Champions League"-Ausgabe am Mittwoch, 18. September 2024, 23.00 Uhr, sind diese Spiele in Zusammenfassungen zu sehen: Club Brügge - Borussia Dortmund, Manchester City - Inter Mailand und Paris St. Germain - FC Girona vom Mittwochabend sowie Bayern München - Dinamo Zagreb, Real Madrid - VfB Stuttgart und AC Mailand - FC Liverpool vom Dienstagabend. In der 30-minütigen "sportstudio UEFA Champions League"-Ausgabe am Donnerstag, 19. September 2024, 23.15 Uhr, stehen diese Partien vom selben Abend auf dem Programm: Atletico Madrid - RB Leipzig, Feyenoord Rotterdam - Bayer 04 Leverkusen, AS Monaco - FC Barcelona und Atalanta Bergamo - FC Arsenal.Auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de gibt es zudem mittwochs ab 23.00 Uhr ein umfassendes Angebot mit den Zusammenfassungen der Partien sowie mit drei bis vierminütigen Kompakt-Clips mit allen Toren und Highlights.Die nächsten Termine von "sportstudio UEFA Champions League" im ZDFNach dem Auftaktspieltag ist "sportstudio UEFA Champions League" an diesen Terminen erneut im ZDF auf Sendung: 2. und Oktober 2024, 6. und 27. November 2024, 11. Dezember 2024, 22. und 29. Januar 2025, jeweils mittwochs um 23.00 Uhr im ZDF.Die Ligaphase - und dann?In der Ligaphase haben die 36 qualifizierten Teams jeweils vier Heim- und vier Auswärtsspiele - und das jeweils gegen acht unterschiedliche Mannschaften. Es gibt in der Vorrunde somit keine zwei Spiele gegen denselben Gegner mehr.Die in der Liga der 36 Teams nach den acht Spieltagen der Vorrunde auf den Rängen 1 bis 8 platzierten Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 bestreiten im Februar eine Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um den Einzug ins Achtelfinale. Ab dem Achtelfinale im März geht es im bekannten K.o.-Modus bis ins Finale. Das Endspiel findet 2025 in München statt und ist live im ZDF zu sehen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "sportstudio UEFA Champions League" (https://www.zdf.de/sport/uefa-champions-league) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie eine "sportstudio"-Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live) im ZDF-Presseportal.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5865379