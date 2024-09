Vaduz (ots) -Im Beisein von Regierungsrätin Dominique Hasler konnten die Liechtensteiner Athleten am Sonntag, 15. September an der Schlussfeier der WorldSkills gleich zwei Diplome entgegennehmen. Ein Tag zuvor konnte sich die Bildungsministerin ein Bild von den Wettkämpfen machen und die Athleten direkt an ihrem Arbeitsplatz besuchen.In den Euroexpo Messehallen drückte die Regierungsrätin den Teilnehmern aus Liechtenstein am Samstag kräftig die Daumen - mit dem gewünschten Effekt, wie sie hinterher erfreut feststellen durfte: "Unsere fünf Starter haben sich im Vergleich mit der internationalen Konkurrenz mehr als nur bewährt und beste Werbung für unseren Bildungs- und Wirtschaftsstandort betrieben." Besonders beeindruckend war, dass über 70 Personen aus Liechtenstein am vierten Wettkampftag vor Ort waren und mit den Athleten mitfieberten.Der Sonntag, 15. September 2024, brachte mit dem von WorldSkills Liechtenstein veranstalteten Liechtensteiner Tag einen nächsten Höhepunkt mit sich. Bei einem gemeinsamen Mittagessen kam die heimische Delegation mit Angehörigen und Freundinnen und Freunden sowie einer Reihe geladener Gäste zusammen, um die vergangenen Tage, Wochen und Monate Revue passieren zu lassen. Dominique Hasler nutzte die Gelegenheit, um die Liechtensteiner Teilnehmer Constantin Vogt (Maschinenbau CAD, Mechanical Engineering CAD), Tobias Büchel (CNC Fräser, CNC Milling), Bo Ryffel (IT Software Solutions for Business), Tobias Beck (Metallbauer, Construction Metal Work) und Timon Frey (Cloud Computing) zu ihren Leistungen zu beglückwünschen: "Ihr seid die besten Botschafter, die sich Liechtensteins Bildungs- und Wirtschaftsstandort wünschen kann und wir sind sehr stolz auf euch." Zudem bedankte sie sich bei allen, die durch ihre Unterstützung zu den erfreulichen Ergebnissen beigetragen haben.Am Abend fand dann die eindrückliche Schlussfeier im Groupama Stadium statt, wo die WorldSkills 2024 vor den Augen Tausender begeisterter Menschen ihren würdigen Abschluss fanden. Dank der aussergewöhnlich guten Leistung der Teilnehmer sicherte sich Liechtenstein zwei Leistungsdiplome: Bo Ryffel im Beruf IT-Software Solutions for Business und Tobias Büchel im Beruf CNC-Fräsen gehören zu jenen Kandidaten, die ein "Medaillon for Excellence" erhielten. Büchel wurde auch als punktemässig bester Liechtensteiner mit dem Award "Best of Nation" ausgezeichnet.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportStephan AgnolazzaT +423 236 64 71stephan.agnolazza@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100922996