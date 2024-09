Munsbach (www.anleihencheck.de) - Aktuell spiegeln die Marktpreise neun Zinssenkungen durch die FED bis Juni 2025 wider, so Dr. Volker Schmidt, Portfolio Manager bei ETHENEA.Die Erwartungen der Marktteilnehmer würden damit den Aussagen und Prognosen der Zentralbanker weit vorauseilen. Im letzten "Dot Plot", der alle drei Monate als Diagramm die Prognosen der einzelnen FED-Beamten für den kurzfristigen Leitzins bündle, habe die US-Notenbank im Juni im Durchschnitt eine kleine Zinssenkung für 2024 erwartet. Seitdem habe sich aber die Stimmung gewandelt: Jerome Powell habe auf dem Treffen in Jackson Hole gesagt, dass die Zeit für Zinssenkungen gekommen sei. Der Zentralbankchef habe zudem die Bedeutung des Arbeitsmarktes hervorgehoben und gesagt, er wolle keine weitere Abschwächung hinnehmen. Schmidt sei sich somit sicher, dass die Leitzinsen auf der kommenden Sitzung am 18. September um 25 Basispunkte gesenkt würden. Der "Dot Plot" werde sicherlich angepasst werden, aber nicht so stark, dass er die Markterwartungen widerspiegele. ...

