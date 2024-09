Die BASF-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel sank der Wert um 0,6 Prozent auf 43,35 Euro. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt die Aktie noch immer 7,90 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 40,18 Euro, das am 5. August 2024 erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich am Vormittag auf rund 46.000 Aktien.

Analysten sehen Potenzial

Ungeachtet der aktuellen Kursentwicklung zeigen sich Analysten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel für die BASF-Aktie liegt bei 50,30 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Besonders die Dividendenpolitik und die neue Unternehmensstrategie stehen im Fokus der Experten. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn pro Aktie von 3,48 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 30. Oktober 2024 veröffentlicht und [...]

