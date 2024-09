© Foto: DALL*E



Wendelin Wiedeking, der frühere CEO von Porsche, hat zu einem Rundumschlag gegen die Ampel-Regierung ausgeholt. Führenden Politikern spricht er jegliche Kompetenz ab.Der frühere Porsche-Chef Wendelin Wiedeking hat in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" massive Kritik an der aktuellen Bundesregierung sowie an der europäischen Politik geübt. Besonders scharf ging er mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck ins Gericht, denen er mangelnde Sachkompetenz vorwirft. "Der Kanzler ist die größte Enttäuschung überhaupt", erklärte Wiedeking. Obwohl er Scholz persönlich kenne, habe er nicht erwartet, dass dieser das Land "so schlecht" regiere. Ebenso ließ er an Habeck …