Berlin (ots) -Am 14. September 2024 hat die Bundesprogrammkommission der Alternative für Deutschland einen neuen Vorstand gewählt: Neuer Vorsitzender ist der bayerische Landtagsabgeordnete und Geowissenschaftler Prof. Dr. Ingo Hahn, als stellvertretender Vorsitzender ist der Bundestagsabgeordnete und Studiendirektor a.D. Dr. Götz Frömming aus Brandenburg gewählt worden.Zuvor hat sich AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla im Namen des gesamten Bundesvorstandes beim bisherigen Vorsitzenden der Bundesprogrammkommission, dem hessischen Bundestagsabgeordneten und Juristen Albrecht Glaser - der nicht wieder angetreten ist - ausdrücklich für dessen langjähriges Engagement in diesem Amt bedankt.Der stellvertretende Bundessprecher und Programmkoordinator im Bundesvorstand Peter Boehringer kommentiert die Neuwahl so:"Mit ihrem neuen Vorstand an der Spitze wird sich unsere Bundesprogrammkommission in den nächsten Wochen intensiv mit der Ausarbeitung des AfD-Wahlprogramms für die Bundestagswahl 2025 befassen. Ziel ist, dass das Bundestagswahlprogramm der Alternative für Deutschland auf dem Bundesparteitag Ende März 2025 beschlossen und eine wesentliche Grundlage für unseren erfolgreichen Wahlkampf bilden wird."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5865553