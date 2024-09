Der britische Energiekonzern BP plant den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seiner Tochtergesellschaft BP Pipelines TAP an den Finanzinvestor Apollo für eine Milliarde Dollar. BP Pipelines TAP hält 20 Prozent an der Trans Adriatic Pipeline, die als westlicher Abschnitt des Southern Gas Corridor fungiert und Erdgas aus dem Kaspischen Meer nach Europa transportiert. Trotz des Teilverkaufs wird BP weiterhin die Mehrheit der Anteile behalten. Der Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal dieses Jahres vorgesehen.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die BP-Aktie reagierte positiv auf die Nachricht und verzeichnete einen leichten Anstieg an der Londoner Börse. Analysten sehen weiterhin Potenzial für die Aktie und geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,19 GBP an. Trotz eines Rückgangs des Umsatzes im letzten Quartal und eines leichten Verlustes je Aktie bleiben die Erwartungen für das Gesamtjahr 2024 optimistisch, mit einer prognostizierten Dividende von 0,310 USD pro Aktie.

