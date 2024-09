EQS-Ad-hoc: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Vereinbarung

JOST Werke SE: JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab



16.09.2024 / 14:43 CET/CEST

Neu-Isenburg, September 16, 2024. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute eine Exklusivitätsvereinbarung mit Unitas Capital Pte. Ltd. und NWS Holdings Limited abgeschlossen, mit dem Ziel eine Transaktion über den Kauf aller Anteile an Hyva III B.V., einschließlich ihrer direkten und indirekten Tochtergesellschaften weltweit ("Hyva"), abzuschließen. JOST ist zuversichtlich, dass die endgültige Vereinbarung im 4. Quartal 2024 unterzeichnet wird. Hyva wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Hydrauliklösungen für die Nutzfahrzeugindustrie. Mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 % ist Hyva der globale Marktführer für Frontkippzylinder. Mit einem breitem Produktportfolio beliefert Hyva eine Vielzahl von Märkten, darunter die Transport-, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Umweltindustrie. Hyva verfügt über 14 Produktionsstandorte in Ländern wie China, Indien, Brasilien sowie in Europa. JOST ist überzeugt, dass durch diese Übernahme ein noch größeres Potential für profitables Wachstum entstehen wird. Auf Basis der weltweit starken Marke Hyva kann JOST seine bewährte Push-and-Pull-Vertriebsstrategie erfolgreich weiter ausbauen. Das vielfältige Produktportfolio und das große Kundennetzwerk von Hyva, bestehend aus globalen OEMs, Aufbauherstellern, Händlern und Anwendern ergänzen das Angebot von JOST in mehrfacher Hinsicht. Somit kann JOST seine globale Positionierung als starker Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie noch weiter festigen. In den am 30. Juni 2024 endenden letzten zwölf Monaten hat Hyva einen Umsatz von rund 624 Mio. EUR erwirtschaftet und eine Bruttomarge von 23,4% generiert. Das bereinigte EBIT belief sich in diesem Zeitraum auf 41 Mio. EUR. JOST strebt ein Synergiepotenzial von mehr als 20 Mio. EUR pro Jahr an und erwartet, dass die Übernahme wertsteigernd wird. Durch die Integration der zwei Unternehmen und die Realisierung der identifizierten Synergien erwartet JOST, dass die Profitabilität von Hyva zwei Jahre nach Abschluss der Transaktion innerhalb des strategischen Margenkorridors von JOST liegen wird (10% bis 12% bereinigte EBIT-Marge). Die Transaktion soll durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital finanziert werden. Für die Finanzierung der Transaktion ist weder eine Eigenkapitalerhöhung geplant noch ist sie notwendig. Auf der Grundlage von Pro-Forma-LTM-Zahlen zum 30. Juni 2024 wird erwartet, dass der kombinierte Pro-Forma-Leverage des Konzerns (Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten LTM-EBITDA ohne IFRS 16) nach der Transaktion unter 2,5x des bereinigten EBITDA liegen wird.

Kontakt: JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com



