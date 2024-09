EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Vereinbarung

JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab JOST unterzeichnet Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva: JOST beabsichtigt sein Produktportfolio signifikant zu erweitern und seine Markenfamilie durch den weltweiten Marktführer im Bereich Hydraulikzylinder zu ergänzen.

JOST beabsichtigt sein Produktportfolio signifikant zu erweitern und seine Markenfamilie durch den weltweiten Marktführer im Bereich Hydraulikzylinder zu ergänzen. Erwarteter zusätzlicher Umsatzbeitrag von jährlich rund 624 Mio. EUR: Hyva stärkt das Geschäft von JOST mit Transport- und Infrastrukturkunden und bietet neue Wachstumschancen für den Konzern durch ein größeres Produktangebot für On-and Off-Highway-Anwendungen

Hyva stärkt das Geschäft von JOST mit Transport- und Infrastrukturkunden und bietet neue Wachstumschancen für den Konzern durch ein größeres Produktangebot für On-and Off-Highway-Anwendungen Die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung wird im 4. Quartal 2024 erwartet: JOST wird die Transaktion durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital finanzieren. Eine Erhöhung des Eigenkapitals ist weder geplant noch notwendig.

JOST wird die Transaktion durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital finanzieren. Eine Erhöhung des Eigenkapitals ist weder geplant noch notwendig. Wertsteigernde Transaktion: JOST hat ein Synergiepotenzial von mehr als 20 Mio. EUR p.a. identifiziert und erwartet, dass die Akquisition wertsteigernd sein wird. Neu-Isenburg, September 16, 2024. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute eine Exklusivitätsvereinbarung mit Unitas Capital Pte. Ltd. und NWS Holdings Limited abgeschlossen, mit dem Ziel eine Transaktion über den Kauf aller Anteile an Hyva III B.V., einschließlich ihrer direkten und indirekten Tochtergesellschaften weltweit ("Hyva"), abzuschließen. JOST ist zuversichtlich, dass die endgültige Vereinbarung im 4. Quartal 2024 unterzeichnet wird. Hyva wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Hydrauliklösungen für die Nutzfahrzeugindustrie. Mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 % ist Hyva der globale Marktführer für Frontkippzylinder. Mit einem breitem Produktportfolio beliefert Hyva eine Vielzahl von Märkten, darunter die Transport-, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Umweltindustrie. Hyva verfügt über 14 Produktionsstandorte in Ländern wie China, Indien, Brasilien sowie in Europa. JOST ist überzeugt, dass durch diese Übernahme ein noch größeres Potential für profitables Wachstum entstehen wird. Auf Basis der weltweit starken Marke Hyva kann JOST seine bewährte Push-and-Pull-Vertriebsstrategie erfolgreich weiter ausbauen. Das vielfältige Produktportfolio und das große Kundennetzwerk von Hyva, bestehend aus globalen OEMs, Aufbauherstellern, Händlern und Anwendern ergänzen das Angebot von JOST in mehrfacher Hinsicht. Somit kann JOST seine globale Positionierung als starker Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie noch weiter festigen. Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir eine Exklusivitätsvereinbarung für die zukünftige Übernahme von Hyva abschließen konnten. Hyva ist eine angesehene Marke mit einer klar führenden Marktposition. Das erfahrene Managementteam und die äußerst engagierten Mitarbeitenden sind gut vernetzte Branchenexperten, die die Märkte und Kundenbedürfnisse sehr gut verstehen. Diese Fähigkeiten unterstützen JOST dabei, seine Position als weltweit führende Lieferant für On- und Off-Highway-Systeme in der Nutzfahrzeugindustrie weiter auszubauen. Die beabsichtigte Übernahme von Hyva wird das Angebot von JOST für Kunden in der Transport-, Landwirtschaft- und Infrastrukturindustrie signifikant erweitern. Darüber hinaus wird die Expertise von Hyva in Hydrauliktechnologie die Weiterentwicklung der aktuellen Produkte von JOST unterstützen. Zusammen werden wir zudem über ein deutlich größeres regionales Vertriebs- und Produktionsnetzwerk verfügen und uns zu einem noch stärkeren Branchenchampion entwickeln, der Kunden weltweit noch besser bedienen kann." Alex Tan, CEO von Hyva, sagte: "Wir betrachten die geplante Übernahme durch JOST als einen bedeutenden Schritt für Hyva. JOST ist ein angesehener Geschäftspartner in der Nutzfahrzeugindustrie und wir teilen die Leidenschaft für die Entwicklung innovativer und effizienter Transport-, Umwelt- und Agrarlösungen. Diese Partnerschaft bietet uns die Möglichkeit, unsere globale Marktposition zu stärken, unser Produktangebot zu erweitern und eine deutlich größere Bandbreite an Erstausrüstern, Aufbauherstellern, Händlern und Kunden zu erreichen. Durch die Bündelung unserer Kräfte können wir neue digitale Technologien schneller und effektiver einführen und mit gemeinsamen FuE-Projekten intelligente Transportlösungen an den Markt bringen. Mein Team und ich sind bereit, diesen Übergang zu meistern, und freuen uns darauf, unser Geschäft auszubauen und unsere Kunden gemeinsam mit JOST noch besser zu bedienen." Finanzierung In den am 30. Juni 2024 endenden letzten zwölf Monaten hat Hyva einen Umsatz von rund 624 Mio. EUR erwirtschaftet und eine Bruttomarge von 23,4% generiert. Das bereinigte EBIT belief sich in diesem Zeitraum auf 41 Mio. EUR. JOST strebt ein Synergiepotenzial von mehr als 20 Mio. EUR pro Jahr an und erwartet, dass die Übernahme wertsteigernd wird. Durch die Integration der zwei Unternehmen und die Realisierung der identifizierten Synergien erwartet JOST, dass die Profitabilität von Hyva zwei Jahre nach Abschluss der Transaktion innerhalb des strategischen Margenkorridors von JOST liegen wird (10% bis 12% bereinigte EBIT-Marge). Die Transaktion soll durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital finanziert werden. Für die Finanzierung der Transaktion ist weder eine Eigenkapitalerhöhung geplant noch ist sie notwendig. Auf der Grundlage von Pro-Forma-LTM-Zahlen zum 30. Juni 2024 wird erwartet, dass der kombinierte Pro-Forma-Leverage des Konzerns (Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten LTM-EBITDA ohne IFRS 16) nach der Transaktion unter 2,5x des bereinigten EBITDA liegen wird. Telefonkonferenz JOST wird morgen, am 17. September 2024, um 11:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren anbieten. Kontakt: JOST Werke SE

Romy Acosta

Leiterin Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den Kernmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Mit Vertriebs- und Fertigungsstätten in über 25 Ländern auf sechs Kontinenten bedient JOST weltweit Hersteller, Händler und Endkunden der Transport-, Landwirtschaft- und Bauindustrie. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 4.500 Mitarbeitende und notiert an der Frankfurter Börse. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com Über Hyva: Hyva ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und hocheffizienten Transportlösungen für die Nutzfahrzeug- und Entsorgungsbranche. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Lösungen für hydraulische Be- und Entladesysteme von Lkw und Aufliegern.Hyva-Produkte sind weltweit sehr geschätzt und werden branchenübergreifend in den Bereichen Transport, Bau, Bergbau, Materialumschlag und in der Entsorgung eingesetzt. Hyva baut den robustesten hydraulischen Front-Teleskopzylinder der Welt, doppeltwirkende Zylinder, mobile und statische Verdichter und Müllsammelfahrzeuge.Das Produktportfolio von Hyva umfasst: Hydraulikkomponenten (Hydraulikzylinder und Hydraulikanlagen für LKW), Containerwechselsysteme (Abroll- und Absetzkipper), Krane (stationäre Krane bzw. Ladekrane für Fahrzeuge) und Abfallbehandlungsgeräte sowie ergänzende Transportlösungen, wie Schubbodensysteme (horizontale Be- und Entladesysteme) und Abdeckungssysteme. Das 1979 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz im niederländischen Alphen aan den Rijn und hat Niederlassungen mit insgesamt mehr als 3.000 Mitarbeitern in weltweit über 110 Ländern.Die Hyva Group umfasst weltweit mehr als 30 Tochterunternehmen und verfügt über eine herausragendes Vertriebs- und Service-Netz sowie über 14 Produktionsstandorte in Brasilien, China, Deutschland, Indien und Italien, mit mehr als 20.000 Kunden.Weitere Informationen finden Sie unter www.hyva.com



