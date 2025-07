Rund 25 Prozent legte die Aktie der Jost Werke in den vergangenen zwölf Monaten zu. Dabei näherte sich der Titel mehrfach der 55-Euro-Marke. Ein nachhaltiges Überwinden dieses hartnäckigen Widerstands gelang dem Papier allerdings weder in den Jahren 2021 noch 2023. Und auch in diesem Jahr prallte die Jost-Aktie (JST400) an dieser Hürde ab.

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...