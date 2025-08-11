Presse: USA kriegen 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China

WASHINGTON - Die US-Regierung wird bei Verkäufen von KI-Chips der amerikanischen Konzerne Nvidia und AMD nach China laut Medienberichten einen Anteil von 15 Prozent kassieren. Von der Vereinbarung berichteten zunächst die "Financial Times" und danach auch große US-Medien.

Finanzierungslücke bei US-Windpark: Orsted will Kapital erhöhen - Aktie im Fall

FREDERICIA - Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Begrenzung des Ausbaus der Windkraft auf See bringt den dänischen Energiekonzern Orsted in finanzielle Bedrängnis. Das Unternehmen blies einen geplanten Teilverkauf seines US-Windparkprojektes "Sunrise" vor der Küste New Yorks ab. Dies führt zu einer massiven Finanzierungslücke. Stattdessen will Orsted nun über eine Kapitalerhöhung bis zu 60 Milliarden dänische Kronen (rund 8 Mrd Euro) frisches Geld einsammeln, wie der Konzern am Montag in Fredericia mitteilte. Aktionäre erhielten Bezugsrechte in Höhe ihres Anteils. Der dänische Staat als Mehrheitsaktionär unterstütze die Kapitalerhöhung, hieß es. Nicht gezeichnete Aktien würden von der Bank Morgan Stanley übernommen.

Mercedes-Chef: Haben unsere Strategie nie als Luxusstrategie bezeichnet

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz weicht laut einem Pressebericht seine Hochpreisstrategie auf. Der Stuttgarter Dax -Konzern strebe in seiner Pkw-Sparte künftig nicht mehr an, ausschließlich "wie eine Luxusmarke" zu denken und zu handeln, berichtete das "Handelsblatt" ("HB"/Montag) unter Berufung auf Insider. Das Reizwort "Luxus" solle weitgehend aus der Strategie getilgt werden. "Unser Zielbild wird breiter", sagte demnach ein Entscheider. Das Unternehmen wollte sich gegenüber der Zeitung nicht explizit dazu äußern.

ROUNDUP 3/Luftverkehrswirtschaft: Deutsche fliegen hinterher

BERLIN/FRANKFURT - Trotz einer Steigerung der Passagierzahlen im ersten Halbjahr sieht sich die deutsche Luftverkehrswirtschaft weiterhin in der Krise. Die Zunahme der Gästezahl um 2,8 Prozent auf 99,4 Millionen Menschen bedeute gleichzeitig, dass zum Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019 noch immer 15,8 Prozent fehlten, erklärt der Branchenverband BDL. In der ersten Hälfte des Vorjahres war die Passagierzahl noch um 10 Prozent gestiegen.

Jost Werke verkauft Kranegeschäft an Mutares - Prognose wird angepasst

NEU-ISENBURG/MÜNCHEN - Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke wird das erst mit dem jüngsten Zukauf des Hydraulikspezialisten Hyva erworbene Kranegeschäft an Mutares veräußern. Die Beteiligungsgesellschaft habe mit dem Unternehmen einen Kaufvertrag unterzeichnet, teilte Jost am Montag mit. Das Kranegeschäft macht den Unternehmensangaben zufolge einen Umsatz von 100 Millionen Euro und wird nun als nicht fortzuführendes Geschäfts ausgewiesen. Der Verkauf soll im vierten Quartal abgeschlossen sein. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Erholung des Immobilienmarkts hält Hypoport im Aufwind

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport sieht sich dank einer wieder wachsenden Nachfrage nach Immobilienkrediten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz soll in diesem Jahr wie geplant auf mindestens 640 Millionen Euro steigen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen mit seinen Halbjahreszahlen am Montag in Berlin mit. Der operative Gewinn (Ebit) soll weiterhin 30 bis 36 Millionen Euro erreichen. "Der in 2024 begonnene Turnaround unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält bei leicht höherer Volatilität in 2025 an", sagte Vorstandschef Ronald Slabke.



Weitere Meldungen



-Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle

-Dübel-Hersteller Fischer im Ausland auf Expansionskurs -Touristenzahl erreicht Rekordniveau

-Novartis erreicht Ziele mit Kandidat Ianalumab bei Sjögren-Syndrom -Preise von Wohnungen und Häusern steigen°



